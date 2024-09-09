Причини здешевшання огірка

Аналітики зазначають, що буквально за кілька днів ціна на тепличний огірок в Україні впала в середньому на 20%. Сьогодні вона перебуває на рівні 30 – 50 гривень за кілограм (0,73 – 1,22 доларів за кілограм).

Читайте також В Україні вчергове підвищуються ціни на картоплю: які цьому причини

За словами виробників, зниження цін на тепличні огірки було очікуваним, тому що з кожним днем на ринку зростає пропозиція огірка, а попит на продукцію залишається на досить низькому рівні.

Важливо Зараз ціна на тепличні огірки в Україні у середньому в 2 рази вища, ніж на початку вересня минулого року. При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті.

Ціни у популярних супермаркетах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів.

У Сільпо ціни на огірки стартують з 74,70 гривні за кілограм.

Ціни на огірки у Сільпо / Скріншот із сайту Сільпо

В АТБ огірки коштують дешевше, 65,95 гривні за кілограм.

Ціни на огірки в АТБ / Скріншот із сайту АТБ

В Auchan огірки можна купити за 72,90 гривні за кілограм.

Ціни на огірки в Auchan / Скріншот із сайту Auchan