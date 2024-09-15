Уряд заборонив пересилати їжу

Український уряд змінив перелік того, що заборонено для пересилання у поштових відправленнях України, а також порядок його вилучення. Основні зміни стосуються харчових продуктів. Про це йдеться в постанові уряду від 10 вересня 2024 року № 1045.

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Зверніть увагу! Нові правила вказують, що у внутрішніх поштових відправленнях заборонено пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставлення закінчується їхній термін придатності. Раніше пересилання обмежувалося лише продуктами зі строком придатності до 10 днів.

Крім того, уряд уточнив інші заборони. Зокрема не дозволено пересилати: