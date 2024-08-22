Суттєве зростання цін на пальне не передбачається

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначив, що він поки не впевнений, що ціна на дизель і бензин виросте. Останнім часом, за його словами, закупівельні ціні у світі впали, що створює можливості компенсувати в ціні підняття податку.

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При цьому експерт не виключає, що вартість скрапленого газу, через те що рівень підняття акцизу на нього буде вищий, дещо підвищиться.

Але навіть попри підвищення ціни скраплений газ збереже свою ефективність відносно бензину,

– говорить Куюн.

Він зауважив, що ціна газу вже почала поступово збільшуватися в очікування підвищення акцизу. Трейдери вже розпочали закуповувати більші обсяги напередодні підвищення акцизу.

Ціни на пальне будуть зростати і надалі