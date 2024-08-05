Пільги на отримання житла та земельної ділянки

Детально про грошову допомогу та пільги особам, що отримали інвалідність внаслідок війни прописано у законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Особи, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове забезпечення житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

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Особи з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн – протягом року. Крім того, такі особи мають право на:

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир;

допомогу місцевої влади у будівництві індивідуальних житлових будинків;

відведення у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

вступ у першочерговому порядку до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Важливо Особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. Також якщо особа у зв'язку з встановленням інвалідності одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, і одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав на вибір такої особи.