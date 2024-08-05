Пільги на отримання житла та земельної ділянки
Детально про грошову допомогу та пільги особам, що отримали інвалідність внаслідок війни прописано у законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Особи, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове забезпечення житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
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Особи з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн – протягом року. Крім того, такі особи мають право на:
- позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир;
- допомогу місцевої влади у будівництві індивідуальних житлових будинків;
- відведення у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- вступ у першочерговому порядку до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.