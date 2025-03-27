Як перевіряти за кадастровим номером

Юристка Любов Полішкевич розповіла у коментарі 24 Каналу, що якщо постало питання, чи оформлено належним чином право власності на земельну ділянку, то найпростішим способом з'ясувати цю інформацію є проаналізувати наявний "на руках" пакет документів.

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Вона додає, що якщо наявні документи (державний акт на земельну ділянку, інформаційна довідка, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності) містять кадастровий номер земельної ділянки, то скориставшись кабінетом електронних сервісів Держгеокадастру, можна перевірити, чи наявні відомості про вашу ділянку у державних реєстрах.

Любов Полішкевич Керуюча партнерка Юридичної фірми Результат, керівниця практики земельного права та нерухомості Якщо відомості наявні і вони містять інформацію про вас (тобто про власника), то більше нема потреби перевіряти щось додатково, з вашими речовими правами все гаразд. Якщо ж відомості відсутні, то необхідно звернутися до будь-якої землевпорядної організації за місцем розташування земельної ділянки і замовити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, результатом наданої послуги стане витяг з державного земельного кадастру з присвоєним кадастровим номером.

У разі, якщо кадастровий номер не змінився (не відрізняється від номера, вказаного в документах), то, за словами юристки, достатньо звернутися до найближчого ЦНАПу для реєстрації речових прав на ділянку.

Але якщо кадастровий номер змінився (таке трапляється досить часто), то доведеться також замовити лист-роз'яснення Держгеокадастру про зміну кадастрового номера. На підставі цього листа і ваших документів про право власності у ЦНАПі зареєструють ваші речові права вже на новий кадастровий номер.

Що робити, якщо землю приватизували давно Якщо ж право власності на ділянку виникло давно (на руках "червоний", "жовтий" державний акт або рішення про отримання ділянки у власність 90-х років) і кадастровий номер присвоєний не був, то вам однозначно варто звернутися до землевпорядників і встановити межі своєї земельної ділянки, що надалі допоможе уникнути дуже багатьох проблем.

Що робити, якщо ділянка входить у пай

За словами Любові Полішкевич, важливим також є момент щодо земель сільськогосподарського призначення (паїв). Якщо у вас відсутній державний акт або інший документ про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером, але наявний документ про право на земельну частку (пай), то необхідно терміново звернутися до свого органу місцевого самоврядування і виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості).

Це необхідно зробити обов'язково, оскільки у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.