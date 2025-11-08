Яким чином приватизувати город біля хати?

Люди, які користуються городом не завжди знають, чи можна його приватизувати за давністю користування, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Особливо людей цікавить можливість оформлення зараз, під час війни.

За словами спеціалістів, оформити землю наразі можна, але є нюанси. Перш за все, необхідно знати, що таке приватизація за давністю користування.

Важливо! Це ситуація, коли людина багато років поспіль користується землею добросовісно, відкрито та безперервно, без належного юридичного оформлення, але з фактичним володінням – і має право оформити цю землю на себе.

Приватизація за давністю користування поширюється на такі види земель:

Городи біля будинку (якщо немає правовстановлювальних документів);

Земля, що використовувалась не менше 15 років;

Ділянка не повинна бути у приватній власності іншої особи або переданою в оренду офіційно.

Як наразі оформлюється земля?

Під час дії воєнного стану в Україні спрощено низку процедур, зокрема ОМС можуть оперативніше розглядати звернення, а деякі реєстраційні дії проводяться в умовах спрощеного доступу до реєстрів.

Зверніть увагу! Крім того, люди, які залишилися без житла або втратили землю в зоні бойових дій, можуть претендувати на інші ділянки, і це теж відкриває правові можливості. Однак це не означає автоматичне право. Потрібно діяти юридично грамотно.

Що треба зробити:

Підготувати докази користування: фото, сусідські підтвердження, старі квитанції, акти, рішення сільради, інвентаризаційні документи;

Звернутися до юриста для аналізу ситуації;

Подати заяву до місцевої ради чи суду – залежно від обставин.

Землю треба оформлювати лише з юристом

Потрібно перевірити статус землі (може, вона вже у власності громади, держави або іншої особи);

грамотно оформити всі документи;

у деяких випадках – захищати своє право через суд.

Пам'ятайте! Якщо ви давно користуєтесь городом, але досі не оформили його – час починати процедуру оформлення вже зараз. Навіть під час війни, або особливо під час війни, треба захищати своє право на землю. І краще це робити разом з юристом, щоб уникнути помилок і втрати того, що ви обробляли роками.

