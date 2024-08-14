Продукти дорожчають: чого чекати далі

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко прокоментував оприлюднені Державною службою статистики України ціни на споживчому ринку у липні 2024 року. За його словами, основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4 %) та овочі (-19,6 %), передає 24 Канал.

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Проте, за його словами, на інші продукти ціни зросли: найбільше – на цукор (+12,1 %), олію соняшникову (+2,9 %) та фрукти (+1,4 %). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка.

Науковець зауважив, що цього року стрімко дешевшають яйця: -47,6 % проти грудня 2023 року. Також зменшилися ціни на овочі (-2,6 %), м'ясо та м'ясопродукти (-2,2 %).

У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6 %) та цукор (-1,9 %). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1 %) та хліб (+10,1 %),

– додав Юрій Лупенко.

Важливо За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у найближчі місяці можна очікувати подальшого зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції урожаю нинішнього року, передусім овочевої групи. Меншою мірою, за словами Юрія Лупенка, це стосується хлібної та тваринницької продукції, де ціни на сировину складаються вищі від торішніх.