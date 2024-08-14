Продукти дорожчають: чого чекати далі
Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко прокоментував оприлюднені Державною службою статистики України ціни на споживчому ринку у липні 2024 року. За його словами, основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4 %) та овочі (-19,6 %), передає 24 Канал.
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Проте, за його словами, на інші продукти ціни зросли: найбільше – на цукор (+12,1 %), олію соняшникову (+2,9 %) та фрукти (+1,4 %). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка.
Науковець зауважив, що цього року стрімко дешевшають яйця: -47,6 % проти грудня 2023 року. Також зменшилися ціни на овочі (-2,6 %), м'ясо та м'ясопродукти (-2,2 %).
У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6 %) та цукор (-1,9 %). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1 %) та хліб (+10,1 %),
– додав Юрій Лупенко.