Як змінились ціни на фрукти та овочі в Україні

Експерти зауважують, що водночас білокачанна капуста, наразі подешевшала. Зовсім недавно вона доволі швидко дорожчала.

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Зростання пропозиції ріпчастої цибулі очікувано призвело до зниження цін на неї. Томат продавався дорожче, ніж тижнем раніше, а огірок і солодкий перець дешевше. Різко зросла ціна на кабачок. Знову подорожчав часник. У сегменті зелені подорожчала петрушка і знизилися ціни на кріп і салат.

Ціни на овочі та фрукти в Україні / Фото East Fruit

Пропозиція кавуна явно перевищувала попит, як результат ціни на нього продовжили своє падіння. З тієї ж причини подешевшала і диня. На тлі зростання пропозиції ремонтантних сортів, врожай якої цього року почали прибирати значно раніше, ніж зазвичай, почали знижуватися ціни на малину. Змін за іншими позиціями фруктово-ягідного сегмента не спостерігалося.