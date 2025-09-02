Коли треба ділити землю?

Земельна ділянка може мати співвласниками кілька фізичних або юридичних осіб, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Право спільної власності передбачає, що всі власники мають рівні права на користування та розпорядження землею.

Читайте також Які землі не можна приватизувати у 2025 році в Україні

Якщо хтось із співвласників бажає виокремити свою частку (реально, а не лише юридично), проводять поділ земельної ділянки.

Які бувають форми спільної власності:

Спільна сумісна власність – без визначення часток (наприклад, у подружжя).

Спільна часткова власність – з визначеними частками.

У яких випадках потрібен поділ ділянки:

при спадкуванні;

при розлученні;

для продажу частини ділянки;

для зручного користування землею кожним власником.

Як поділити земельну ділянку?

Алгоритм поділу земельної ділянки:

Згода всіх співвласників. Якщо співвласники дійшли згоди – оформлюється договір про поділ. Якщо згоди немає – питання вирішується через суд.

Якщо співвласники дійшли згоди – оформлюється договір про поділ. Якщо згоди немає – питання вирішується через суд. Замовлення землевпорядної документації. Необхідно розробити проект землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Його виготовляє сертифікований землевпорядник.

Необхідно розробити проект землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Його виготовляє сертифікований землевпорядник. Реєстрація нових ділянок. Після виготовлення проекту – отримання кадастрових номерів для кожної новоствореної ділянки.

Після виготовлення проекту – отримання кадастрових номерів для кожної новоствореної ділянки. Оформлення права власності. Після внесення нових ділянок до Державного земельного кадастру – подаються документи для державної реєстрації права власності.

Варто пам'ятати, що поділ земельної ділянки можливий лише за умови дотримання нормативної площі та цільового призначення.

Яку землю не можна ділити:

Ділянки, що мають обмеження у використанні (наприклад, природоохоронні території).

Ділянки, які після поділу не відповідатимуть мінімальним розмірам.

Зверніть увагу! Поділ земельної ділянки – це юридично складний процес, який потребує правильно оформлених документів і згоди всіх співвласників. Без цього неможливо зареєструвати право власності на нові ділянки.

Яку висоту паркану між сусідськими ділянками можна робити?