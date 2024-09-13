Держава прискорює розмінування сільгоспземель

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що провідна хорватська компанія з розмінування відкрила своє представництво в Україні.

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За його словами, фінансова допомога партнерів допомагає нашому уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення. Один з таких проєктів – це розмінування наших земель.

Від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям, аби вони могли знову сіяти та збирати врожай. Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина. Використовуємо найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. Важливо, що з'являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики «Зроблено в Україні» держава буде підтримувати такі виробництва,

– повідомив прем'єр.

Важливо Зараз особливо багато уваги, за словами глави уряду, приділяється розмінуванню аграрних земель. Нашим аграріям, які працюють на деокупованих територіях, за його словами, держава повністю компенсує витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 мільярди гривень.

Крім того Шмигаль наголосив, що тисячі саперів ДСНС та Державної спеціальної служби транспорту щоденно працюють, обстежують та розміновують наші землі. Однак масштаб роботи настільки великий, що нам необхідні додаткові інструменти. Тому Україна створює ринок гуманітарного розмінування та залучаємо приватних операторів протимінної діяльності.