Що передбачає проєкт компенсації

Проєкт, запроваджений урядом, розрахований на техніку вітчизняного виробництва в межах платформи "Зроблено в Україні". Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Доповнено постанову КМУ №952 Порядком реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги,

– пише урядовець.

Порядок визначає умови, критерії та механізм реалізації експериментального проєкту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва (зокрема, енергетичного обладнання, машин для розмінування, колісної, будівельної та спеціальної техніки).

Важливо Отримувачами компенсації є суб'єкти господарювання, котрі купують техніку та обладнання вітчизняного виробництва для власного використання. Мінекономіки формуватиме і затверджуватиме перелік техніки та обладнання, на придбання якого буде нараховуватися компенсація за бюджетні кошти. Умовою включення до переліку є локалізація виробництва на рівні понад 40%.