Кабмін не планує підвищувати ПДВ

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що з приводу можливого підвищення ставки ПДВ в урядовців була довга дискусія, але цей крок призведе до зростання цін на товари, що реалізуються в Україні.

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Ключовий негатив – це зростання цін на всі групи товарів, особливо на товари першої необхідності. Зараз ми пропонуємо формат, за якого податки не зростуть для незахищених категорій громадян. Тоді як зростання ставки ПДВ стосуватиметься всіх громадяни України,

– сказав міністр.

На думку Марченка, запропоновані наразі урядом кроки щодо підвищення податків не будуть стосуватися безпосередньо пенсіонерів, а це 10,2 мільйона громадян. Втім, за його словами , збільшення ставки ПДВ – це все ще опція, яка може бути розглянута. Міністр не виключив, що у ході дискусії в Раді це питання буде обговорюватися.

Він запевнив, що це був один з варіантів, який обговорювали в уряді: "У нас є це рішення і ми готові до дискусії в Раді".