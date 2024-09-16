Ціни на помідори зростають

Водночас попит на цю продукцію залишається досить стабільним, що також підтримує ціни. Станом на зараз українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 50 – 60 гривень за кілограм (1,21 – 1,45 долара за кілограм), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Читайте також Як змінилась вартість борщового набору за літо: актуальна ціна борщу

За словами аналітиків, можна констатувати, що на сьогоднішній день тепличні томати в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні 7 років цінами.

Представників тепличних комбінатів говорять, що підвищувати ціни їм дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість у придбанні цих овочів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та оптові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових томатів, а також обмежена пропозиція продукції як відкритого, так і закритого ґрунту.

Зверніть увагу! Сьогодні тепличні помідори в Україні вже коштують у середньому у 2,2 рази дорожче, ніж у першій половині вересня 2023 року.