Вартість борщового набору та зміна ціни за літо

Найпопулярніший рецепт українського борщу є доволі простим, але водночас різноманітним і багатим на складові. Він включає в себе такі інгредієнти, як: капуста, буряк, картопля, морква, цибуля, помідори, олія, свинячі ребра.

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Інгредієнти і їх вага підібрані так, щоб отримати приблизно 3 літри українського борщу, яким можна нагодувати 5 – 6 людей. Отже, наразі ціни на продукти борщового набору наступні:

Капуста, 500 грамів, 12,40 гривні;

Буряк молодий, 200 грамів, 4,85 гривні;

Картопля, 300 грамів, 5,46 гривні;

Морква, 200 грамів, 2,63 гривні;

Цибуля ріпчаста, 150 грамів, 2,04 гривні;

Помідори червоні, 300 грамів, 23,18 гривні;

Олія рафінована, 30 грамів, 2,09 гривні;

Свинина ребра, 400 грамів, 64,08 гривні.

Зверніть увагу! Загалом ціна одного борщового набору станом на зараз (початок вересня 2024 року) коштує 116,73 гривні.

У червні 2024 року борщовий набір коштував 134,40 гривні. Здешевшання можна пояснити тим, що більшість основних інгредієнтів – це овочі, які сезонно завжди падають у ціні через збільшення пропозиції. Наприклад, перша картопля нового врожаю з'являється в магазинах з середини червня