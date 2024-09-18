Як спека вбиває урожай цибулі

За словами комерційного директора компанії "Ван Дайк Технікс‎‎" Андрія Марущака, на Дніпропетровщині цибуля не набрала достатньої маси і не доросла через спеку, пише Seeds. Навіть наявність крапельного зрошення не дала цибулі можливості вирости.

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Тому цьогоріч буде дуже багато мілкої цибулі. Це спричинить, напевно, зниження ціни на початку сезону, коли всі будуть копати і продавати її з поля, але потім, в довгостроковій перспективі, десь після Нового року, ціна на цибулю буде високою. Щодо ціни, можна прогнозувати, що цибуля від фермера буде по 20 гривень. Якісна цибуля, яка гарно зберігалася в професійному сховищі. В магазинах вона, відповідно, буде дорожчою, десь до 30 гривень»,

– говорить Андрій Марущак‎‎.

Втім, така погода була не скрізь, у західних регіонах цибуля виросла гарною, додає фахівець. Водночас масово цибулю українські фермери вирощують якраз на Півдні, а не на Заході.

Зважаючи на істотні зміни клімату овочівництво зараз поступово переміщується на захід України, але відновити на новому місці абсолютно всі об'єми вирощування просто нереально, вважає фахівець.

Овочівництво поступово переходить на захід України. Але треба розуміти, що масово овочі традиційно вирощують у південних областях, і продовжують вирощувати. Якщо ти вирощував на заході України 30 гектарів овочів, то виростити наступного року одразу 300 – це майже нереально. Але якщо ти на Півдні або Сході вирощував своїх 300 гектарів, то ти і далі будеш вирощувати їх. А де 300 гектарів, там і 400,

– додає Андрій Марущак.