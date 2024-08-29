Які ціни на орхідею в магазинах

Декоративна рослина фаленопсис, яку зазвичай називають орхідеєю – невибаглива вічнозелена рослина, яка квітне майже цілий рік, тому її купують ті, хто не хоче заморочуватись складним доглядом, передає 24 Канал. При правильному догляді, якого, все ж, необхідно дотримуватись, фаленопсиси рясно та довго цвітуть і живуть у будинку до 7 років, що і є однією з причин популярності квітки на ринку.

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Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на орхідею в популярних супермаркетах та гіпермаркетах України. Асортимент різниться за кольором квітів, хоча і на ціну це зазвичай не сильно впливає. Орхідеї вирощують і українські виробники, але в основному вона потрапляє на наш ринок через імпорт.

Одна з найпопулярніших країн, де українські мережі закуповують фаленопсис – це Нідерланди. Також популярними є польські виробники.

Ціни на орхідею (1 стовбур) в супермаркетах:

Епіцентр – 352,80 гривні за одиницю;

Варус – 259,90 гривні за одиницю;

Сільпо – 329 гривень за одиницю;

Леруа Мерлен – 399 гривень за одиницю;

Ашан – 480 гривень за одиницю.

Епіцентр, фаленопсис, 1 стовбур / Скріншот з сайту Епіцентру

Варус, фаленопсис, 1 стовбур / Скріншот з сайту Варуса

Сільпо, фаленопсис, 1 стовбур / Скріншот з сайту Сільпо

Леруа Мерлен, фаленопсис, 1 стовбур / Скріншот з сайту Леруа Мерлен

Ашан, фаленопсис, 1 стовбур / Скріншот з сайту Ашану