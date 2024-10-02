Скільки коштують яйця у супермаркетах

Яйця продовжують тримати стабільну ціну на відміну від попередніх років, коли у такий час вже починалось їх значне здорожчання, повідомляє 24 Канал. Тепла, сонячна та суха погода сприяє зменшенню витрат на виробництво яєць птахофабриками.

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З травня ціни залишаються майже незмінними. Це пояснюється тим, що влітку виробники не витрачають кошти на обігрів та освітлення приміщень через доволі довгий світловий день і теплу погоду. Взимку ж це необхідно для збільшення кількості яєць. Наразі ж спостерігається невелике підвищення цін, у середньому на 2 – 3 гривні за десяток порівняно з минулим місяцем.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у найбільших мережах супермаркетів України.

Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 10 штук

Auchan 38,90 гривні,

Novus 39,99 гривні,

Megamarket 41,50 гривні,

середня ціна: 40,13 гривні.

Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 18 штук

Metro 69,50 гривні,

Novus 72,99 гривні,

Auchan 69,70 гривні,

середня ціна: 70,73 гривні,

Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 30 штук

Metro 121,90 гривні,

Megamarket 122,50 гривні,

середня ціна: 122,20 гривні.

Яйця курячі Квочка 1 сорт, 10 штук

Auchan 42,90 гривні,

Novus 38,69 гривні,

середня ціна: 40,80 гривні.