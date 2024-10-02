Скільки коштують яйця у супермаркетах
Яйця продовжують тримати стабільну ціну на відміну від попередніх років, коли у такий час вже починалось їх значне здорожчання, повідомляє 24 Канал. Тепла, сонячна та суха погода сприяє зменшенню витрат на виробництво яєць птахофабриками.
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З травня ціни залишаються майже незмінними. Це пояснюється тим, що влітку виробники не витрачають кошти на обігрів та освітлення приміщень через доволі довгий світловий день і теплу погоду. Взимку ж це необхідно для збільшення кількості яєць. Наразі ж спостерігається невелике підвищення цін, у середньому на 2 – 3 гривні за десяток порівняно з минулим місяцем.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у найбільших мережах супермаркетів України.
Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 10 штук
Auchan 38,90 гривні,
Novus 39,99 гривні,
Megamarket 41,50 гривні,
середня ціна: 40,13 гривні.
Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 18 штук
Metro 69,50 гривні,
Novus 72,99 гривні,
Auchan 69,70 гривні,
середня ціна: 70,73 гривні,
Яйця курячі Ясенсвіт 1 сорт, 30 штук
Metro 121,90 гривні,
Megamarket 122,50 гривні,
середня ціна: 122,20 гривні.
Яйця курячі Квочка 1 сорт, 10 штук
Auchan 42,90 гривні,
Novus 38,69 гривні,
середня ціна: 40,80 гривні.