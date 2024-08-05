Причина – відсутність вигідних кредитів

Керівник земельного банку агропромислової групи "Арніка" Олег Лазоренко під час виступу на AGRO INVEST DAY 2024 розповів, що нинішня вартість сільгоспземлі в Україні складає 2,3 – 2,4 тисячі доларів за гектар.

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На його думку, це пов'язано з тим, що в Україні наразі є лише дві фінансові установи, які готові надавати кредити під заставу землі як активу. Проте ці кредити мають обмежені терміни – від 5 до 7 років – і пропонуються під 6 – 6,5% річних у валюті.

Також Олег Лазоренко зазначив, що суттєве зростання цін на сільськогосподарські землі можливе лише за умови появи на ринку дешевих і довгострокових кредитів, строком до 20 років. Це дозволить фермерам та агрокомпаніям отримувати фінансування на більш вигідних умовах і сприятиме підвищенню вартості земельних активів.

Важливо Аграрій стверджує, що така ситуація вказує на необхідність реформування кредитної політики в аграрному секторі України. Це потрібно для стимулювання розвитку сільського господарства та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних аграріїв на світовому ринку.