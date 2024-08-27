Купівля і продаж землі

З квітня по червень 2024 року середня вартість сільськогосподарських ділянок на продаж підвищилася до 43,5 тисяч гривень за гектар. Це на 3,7% більше, ніж у першому кварталі року, і на 15,3% більше порівняно з IV кварталом 2023 року.

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Ціни на землю коливаються залежно від регіону, з найвищими показниками в центральній та західній частині України:

Черкаська область: 78,4 тисячі гривень за гектар;

Полтавська область: 57,7 тисячі гривень за гектар;

Львівська область: 56,8 тисячі гривень за гектар;

Тернопільська область: 55,9 тисячі гривень за гектар.

Ціни на оренду теж ростуть

Щодо оренди, середня вартість оренди гектара сільськогосподарської землі у II кварталі 2024 року зросла до 3550 гривень, що на 5,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Проте, через підвищення офіційного курсу долара, ціни на оренду у валютному еквіваленті знижуються. У II кварталі 2024 року середня вартість оренди гектара землі складала 88 – 89 доларів.