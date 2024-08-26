Які ціни на землю по регіонах

За понад три роки відкритого ринку землі в Україні відбулося понад 250 тисяч угод купівлі-продажу сільськогосподарських угідь. Загальна площа проданої землі сягнула близько півмільйона гектарів, а середня вартість одного гектара наразі складає 51 247 гривень.

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Найактивніші продажі спостерігались у 2023 році. Вартість землі суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожча земля наразі зафіксована в Івано-Франківській області, де середня ціна сягає 182 235 гривень за 1 гектар. На другому місці – Луганщина з ціною 170 100 гривень за гектар.

Вартість землі по регіонах / Фото Опендатабот

Найменші ціни спостерігаються у південних та східних областях. Втім, найдешевша земля зараз у Сумській області, гектар там можна придбати за 29 830 гривень у середньому.

Де землі продали найбільше

Найбільший попит на землю зафіксовано у Полтавській області, де за три роки було продано понад 60 тисяч гектарів. На другому місці — Дніпропетровщина з 58 тисячами гектарів, а замикає трійку лідерів Харківська область, де було продано 54 тисячі гектарів.

Через повномасштабне вторгнення Росії у першому півріччі 2024 року спостерігалось зменшення кількості угод та зміщення попиту в бік більш безпечних регіонів. Наприклад, Кіровоградщина увійшла до трійки лідерів за обсягами продажу землі, замінивши Харківщину.

Попри активність ринку купівлі-продажу, більшість земельних ділянок (65%) переходять у власність через спадщину. Купівля-продаж становить лише чверть від усіх випадків зміни власника землі.