Як змінились ціни на овочі за тиждень

Минулого тижня впали ціни на білокачанну капусту – з 20 – 25 гривень за кілограм до 17 – 20. Продовжує дешевшати морква. На цей овоч ціни впали з 12 – 15 до 10 – 12 гривень за кілограм.

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Водночас почала зростати ціна на тепличний томат. Якщо минулого тижня цей салатний овоч продавався по 25 – 45 гривень за кілограм, то тижнем раніше фермери його віддавали по 20 – 40.

При цьому подешевшав кабачок – з 15 – 18 гривень за кілограм до 10 – 15. Різко впали ціни на цвітну капусту – з 50 – 55 до 30 – 35 гривень за кілограм.

Що стосується зелені, то ціни на петрушку знизилися зі 100 – 150 до 50 – 130 гривень за кілограм, ціни на зелену цибулю впали зі 100 – 150 до 80 – 100 гривень за кілограм, а салат подорожчав удвічі – з 120 – 180 до 60 – 100 гривень за кілограм.

Що було з цінами на фрукти

Ситуація з фруктами та ягодами змінилися різноспрямовано. Скорочення пропозиції кавуна і дині призвело до зростання цін. Так, фермери продавали баштанні по 10 – 13 гривень за кілограм і 15 – 25 гривень за кілограм відповідно. Хоча тижнем раніше виробники віддавали кавун по 5 – 10 гривень за кілограм, а диню по 10 – 20 гривень за кілограм.

Водночас зростання продажів груші, змушувало продавців сильно знижувати ціни – з 50 – 65 до 20 – 60 гривень за кілограм. Продовжала дорожчати лохина. Минулого тижня ягоду віддавали по 110 – 160 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше її ціни коливалися в межах 80 – 110 гривень за кілограм.