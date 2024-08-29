Інфляція прискорить ріст цін

За даними Держстату, в липні в Україні була зафіксована нульова інфляція. Натомість у річному вимірі інфляція прискорилася до 5,4%.

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Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що ціни зростуть вже в серпні. На його думку, інфляція не буде нульовою ані в серпні, ані в наступні місяці. Буде зростання ціна.

Важливо Експерт зазначив, що є загальні чинники розбалансування ситуації. Зокрема, підприємства переходили на генератори через масові відключення світла. Через це зростуть ціни рахунок того, що електроенергія йшла за рахунок спалювання пального, що набагато дорожче, ніж традиційні джерела постачання електроенергії. Також впливають на ціни логістичні проблеми та необхідність зберіганням продукції на складах в особливих умовах холодильних установок.

За словами Плотнікова, все це призводить до того, що збільшується вартість всіх цих елементів і відповідно збільшується ціна. Він зазначає, що у вересні та наступні місяці буде збільшення інфляції, особливо, якщо Верховна Рада прийме збільшення податків.

Ці податки увійдуть в будь-якому випадку, і це призведе до того, що ціна збільшиться. Нові тарифи на комуналку запрацюють в кінці року, коли почнеться опалювальний сезон. Це ж стосується акцизів на пальне, акцизів на тютюн, перспектив того, що збільшаться акцизи на солодкі газовані напої,

– зазначає експерт.

Що буде з цінами на продукти

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначив, що ціни на продукти харчування, скоріш за все, почнуть зростати вже з кінця вересня й на це є декілька причин.

По-перше, логістичні витрати зростатимуть через підвищення цін на пальне, а вже з настанням холодів це ж пальне буде використовуватися й для альтернативного джерела енергії (генератори), що підвищить собівартість продукції,

– говорить експерт.

За його словами, можливе збільшення цін на сировину для переробних підприємств. Гопка зазначає, що закупівельні ціни на молоко зростають й порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 30%. Схожа ситуація, на думку експерта, і з зерновими культурами, які в середньому зросли також на 20 – 30%.