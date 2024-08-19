Які ціни на цукор у супермаркетах
Порівняно з попереднім місяцем середні ціни на цукор зросли на 2,93%. Традиційне зростання ціни на продукт досягає свого максимуму влітку – в сезон масових заготівель ягід і фруктів, передає 24 Канал. Експерти стверджують, що у період масового цукроваріння (вересень – листопад) спостерігається стабілізація цін на цукор.
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У Мінагрополітики раніше повідомляли, що посівні площі під цукровими буряками у 2024 році становлять 250,1 тисячі гектар, тобто на рівні тогорічного показника. Відповідно,дефіциту цукру у 2024 році не передбачається.
Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни на цукор у найбільших мережах супермаркетів України.
Auchan
Цукор кристалічний, 1 кілограм 34,90 гривні,
Megamarket
Цукор кристалічний, 1 кілограм 41,40 гривні,
Metro
Цукор кристалічний, 1 кілограм 34,90 гривні,
Novus
Цукор кристалічний, 1 кілограм 34,89 гривні.