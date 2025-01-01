Де знайти вільні ділянки

Звернутися за інформацією про вільні земельні ділянки може кожен громадянин України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Охтирську міську раду. Інформацію про вільні земельні ділянки можна отримати різними способами.

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Інформацію про вільну земельну ділянку можна знайти самостійно, переглянувши генеральний план населеного пункту або скориставшись Публічною кадастровою картою. Вона містить величезний об'єм інформації: графічне розташування земельної ділянки, її кадастровий номер, форму власності, цільове призначення, площу тощо.

Зверніть увагу! Усі земельні ділянки, які зайняті, – виділені синім кольором. Ділянки, які не виділені кольором, можуть бути вільними, або про них не внесено інформацію в кадастрову карту.

Також можна звернутися із запитом про надання публічної інформації до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). Запитувати необхідно інформацію про наявність земель державної або комунальної власності, які ще не надані у користування та можуть бути використані для ведення особистого селянського господарства.

Крім того, можна звернутися до територіального органу Держгеокадастру та замовити вказані графічні матеріали щодо розташування земельної ділянки.