Чи повинні аграрії платити військовий збір

Згідно законопроєкту 11416д, з 1 жовтня обов'язок сплати військового збору поширять також на фізичних осіб-підприємців. Базова ставка військового збору зросте з 1,5% до 5%, передає 24 Канал.

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Для ФОП платників єдиного податку, законопроєкт 11416-д визначає наступні розміри військового збору:

Підприємці – платники єдиного податку 1, 2 та 4 груп військовий збір складе 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного року, в розмірі на місяць. На 2025 рік проект Держбюджету передбачає розмір мінзарплати на рівні 8000 гривень.

Підприємці З групи спрощеної системи оподаткування військовий збір встановлюється у розмірі 1% від від доходу (визначеного відповідно до положень статті 292 Податкового Кодексу).

Відповідно, аграрії, що входять до цих категорій, зобов'язані платити військовий збір у визначеному розмірі.