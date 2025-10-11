За яких умов висота паркана не порушує норми?
За Державними будівельними нормами, передає 24 Канал, загальні вимоги щодо висоти парканів не перевищують 3 метрів у висоту, однак розмір регулюється відповідно до розміщення паркану.
Таким чином, норми становлять:
- між сусідніми ділянками – висота до 2 метрів;
- з боку вулиці – висота до 2,5 метрів.
Водночас місцеві ради у містах та селищах можуть встановлювати додаткові правила забудови, які, зокрема, можуть стосуватися висоти парканів.
Якщо ж один із сусідів порушить норми щодо благоустрою, то за це передбачається відповідальність відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У ній йдеться, що для громадян встановлений штраф в розмірі від 340 до 1 360 гривень, а для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1 700 гривень.
Зверніть увагу! В окремих випадках висота дозволяється більша, аніж 2,5 метра. Йдеться про огорожі хімічного підприємства (3 – 4 метри), або ж навколо військового об'єкта (2,5 – 3 метри).
Чи можуть сусіди змінювати межу своїх суміжних ділянок?
Для 24 Каналу юристки Олена Юрець і Марина Шарапа розповіли, що за згодою обох власників можна змінити межу суміжних ділянок приватної власності, але для цього потрібно дотриматися певних процедур.
Йдеться про те, що потрібно спершу отримати письмове погодження щодо цього, потім розробити документацію, внести зміни до Державного земельного кадастру та, за потреби, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.