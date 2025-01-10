Чи можна зрубати дерево на власному подвір'ї

У дворі багатоквартирного будинку пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду. Це – територія, яка буквально належить всій громаді.

Читайте також Де можна різати дрова: які обмеження та що для цього потрібно

Натомість громада погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє їх для себе індивідуально.

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною буквально – рішення про видалення дерева приймає сам власник. На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці.

Зверніть увагу! У такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.