Закон допоможе удосконалити систему дотацій для аграріїв

Згідно плану до ІІІ кварталу 2025 року в Україні має бути введений в дію закон, який передбачає, що державна підтримка надаватиметься виключно через Державний аграрний реєстр. Він повинен мати доступ до електронних реєстрів (зокрема, земельного кадастру, реєстру майна, реєстру тварин тощо). Верховна Рада прийняла закон у цілому 19 вересня, пише Ярослав Железняк.

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Рада прийняла Закон про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр" №11063д в цілому. Це про прозорий механізм отримання дотацій для фермерів. За - 267 депутатів,

– повідомив нардеп.

Законопроектом передбачається можливість функціонування Державного аграрного реєстру як реєстру виробників (фермерського реєстру), що дозволить забезпечити прозоре функціонування системи матеріальної та фінансової підтримки аграріїв.

Такий підхід відповідає положенням Регламенту (ЄС) 2021/2115 Європейського Парламенту та Ради від 2 грудня 2021 року, що встановлює правила щодо підтримки стратегічних планів, що розробляються державами-членами в рамках спільної сільськогосподарської політики. Він фінансуються Європейською сільськогосподарською гарантією Фондом (ЄФГФ) та Європейським сільськогосподарським фондом розвитку сільської місцевості (ЄФРСР) і скасовує Регламенти (ЄС) №1305/2013 та (ЄС) №1307/2013.

Важливо Закон також передбачає функціонування ДАР, як електронного порталу взаємодії Уряду та інших суб'єктів, які задіяні в аграрній сфері. Це стосується, в тому числі такої важливої сфери – як забезпечення функціонування прозорого аграрного експорту.

Створення ДАР саме в такому форматі дозволить удосконалити надання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги, та привести положення, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру у відповідність до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри".