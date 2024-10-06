Які запаси слід сформувати перед зимою

За словами експерта "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина опалювальний сезон 2024 – 2025 може стати одним із найскладніших для українців, пише Українське Радіо. Він розповів, чи варто запасатися продуктами на зиму.

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Кожна людина сама розробляє певну стратегію виживання. Кожен приблизно прораховує, яким чином виживати. Якщо в людини є присадибна ділянка, вона вирощує точно не квіти, а те, що допоможе їй вижити взимку,

– розповів експерт.

За його словами, зараз найнижчі ціни на сезонні продукти, зокрема, йдеться про фрукти та овочі.

Слід запастися продуктами, які можна зберігати. Насамперед, це овочі. Можна також заквасити капусту, зробити соління. Це суттєво здешевлює людині вартість її осінньо-зимового столу. Тому, якщо є можливість, потрібно обов'язково запастися продуктами харчування тривалого зберігання,

– наголосив Пендзин.