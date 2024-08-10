Як УБД отримати ділянку на кадастровій карті
За словами адвоката Ігоря Яська, під час воєнного стану є свої особливості передачі землі у власність за законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану". Про це адвокат розповів у коментарі 24 Каналу.
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Також юрист розповів, що треба звернути увагу на пункти 27 та 28 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України.
Водночас після завершення воєнного стану заборона скасовується для учасників бойових дій та осіб, яких прирівняли до них, у тому числі учасники антитерористичної операції,
– говорить адвокат та керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.
УБД може обрати ділянку на Публічній кадастровій карті, а після цього звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність:
- Сільська, селищна, або міська ради – якщо запит стосується земель комунальної власності територіальної громади;
- Обласна, районна ради – якщо запитуються землі спільної власності територіальних громад для всіх потреб;
- Районна державна адміністрація – для отримання держземель у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб;
- Обласні державні адміністрації – якщо земля знаходиться у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена;
- Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області – якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності.
Кабмін також може передати земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування. Але це у тому випадку, якщо вони не входять до складу адміністративно-територіальних одиниць, або примусово вилучені у державну власність. А також, може передати у користування земельні ділянки зони відчуження внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Документи та дозвіл, необхідні для отримання землі
У клопотанні треба спершу зазначити цільове призначення землі та її орієнтовні розміри, але в межах норм безоплатної приватизації. Можна розраховувати на такі розміри земельних ділянок:
- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів;
- для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.
Також треба підготувати такі документи, як:
- графічні матеріали з місцем розташування земельної ділянки, наприклад, копію з кадастрової карти;
- погодження землекористувача, якщо вилучається ділянка, що перебуває у користуванні інших осіб;
- документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі у разі надання ділянки для фермерського господарства;
- копію документа, що посвідчує особу, тобто паспорт;
- документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок;
- документ, який підтверджує статус УБД.
Рішення про надання дозволу або про відмову у наданні такого дозволу має бути прийнято в місячний строк,
– говорить Ігор Ясько.
Далі учаснику бойових дій треба замовити розробку проєкту землеустрою в землевпорядній організації. Слід зазначити, що термін виконання робіт не може перевищувати 6 місяців. Після розробки проєкту його доведеться погодити з відповідними органами:
- Територіальний орган Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
- Управління з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради – у випадку якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту або за межами населеного пункту;
- Інші організації, як-от органи лісового, водного господарства, охорони культурної спадщини, екології тощо – в окремих індивідуальних випадках.