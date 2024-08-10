Як УБД отримати ділянку на кадастровій карті

За словами адвоката Ігоря Яська, під час воєнного стану є свої особливості передачі землі у власність за законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану". Про це адвокат розповів у коментарі 24 Каналу.

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Також юрист розповів, що треба звернути увагу на пункти 27 та 28 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

Важливо Під час воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Водночас після завершення воєнного стану заборона скасовується для учасників бойових дій та осіб, яких прирівняли до них, у тому числі учасники антитерористичної операції,

– говорить адвокат та керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

УБД може обрати ділянку на Публічній кадастровій карті, а після цього звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність:

Сільська, селищна, або міська ради – якщо запит стосується земель комунальної власності територіальної громади;

Обласна, районна ради – якщо запитуються землі спільної власності територіальних громад для всіх потреб;

Районна державна адміністрація – для отримання держземель у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб;

Обласні державні адміністрації – якщо земля знаходиться у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена;

Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області – якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності.

Важливо За межами населених пунктів земельні ділянки для городництва, ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житлового будинку вони не передають.

Кабмін також може передати земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування. Але це у тому випадку, якщо вони не входять до складу адміністративно-територіальних одиниць, або примусово вилучені у державну власність. А також, може передати у користування земельні ділянки зони відчуження внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Документи та дозвіл, необхідні для отримання землі

У клопотанні треба спершу зазначити цільове призначення землі та її орієнтовні розміри, але в межах норм безоплатної приватизації. Можна розраховувати на такі розміри земельних ділянок:

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів;

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.

Також треба підготувати такі документи, як:

графічні матеріали з місцем розташування земельної ділянки, наприклад, копію з кадастрової карти;

погодження землекористувача, якщо вилучається ділянка, що перебуває у користуванні інших осіб;

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі у разі надання ділянки для фермерського господарства;

копію документа, що посвідчує особу, тобто паспорт;

документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок;

документ, який підтверджує статус УБД.

Рішення про надання дозволу або про відмову у наданні такого дозволу має бути прийнято в місячний строк,

– говорить Ігор Ясько.

Далі учаснику бойових дій треба замовити розробку проєкту землеустрою в землевпорядній організації. Слід зазначити, що термін виконання робіт не може перевищувати 6 місяців. Після розробки проєкту його доведеться погодити з відповідними органами: