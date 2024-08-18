Вміють не лише тікати: "ахматівці" мародерять у Глушковому Курської області – відео

У Курській області вже другий тиждень тривають бої. Водночас "славетні" кадирівці вкотре показують своє справжнє обличчя.

Так, окрім втеч з місця бойових дій, солдати "Ахмату" також чудово вміють й грабувати цивільне населення. Не зупиняє кадирівців і те, що вони обчищають магазини жителів Росії.

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Мародерство "Ахмату" у Глушкові

У мережі показали відео з селища Глушково Курської області, на якому видно, як бійці спецпідрозділу "Ахмат" грабують магазин стільникового зв'язку "Мегафона". Чеченці спочатку вибили вікна в салоні зв'язку, після чого розбили вітрину та почали виносити звідти всю техніку.

"Ахматівці" вели штурм дверей, але двері виявилися міцнішими, тому кадировці вирішили відкотитися, принагідно евакуюючи залишки телефонів на вітрині. Мабуть, це були бійці "Ахмат-Чечня", а не "Ахмат-Спецназ" – ті точно змогли б впоратися з дверима,

– пише проєкт "Хочу жити".

Наприкінці відео також видно чоловіка слов'янської зовнішності, який так само долучився до кадирівців у розграбуванні "Мегафону". У момент його появи інший окупант збиває камеру спостереження і запис обривається. Тому зрозуміти, чи здолали кадирівців двері – важко.

"Ахмат" грабує магазин "Мегафону": дивіться відео

Водночас у проєкті "Хочу жити" закликали мешканців Курщини повідомляти ЗСУ про кадировських бандитів, які ховаються за спинами російських солдатів і грабують простий російський народ.

До слова, ймовірно, кадирівці грабували магазин, бо вже збиралися тікати з Глушкового. Збройні Сили знищили вже два з трьох мостів через річку Сейм. Після удару по останньому російське угрупування у Глушківському районі буде відрізане від основних сил. Йдеться про приблизно 30 сіл, які доведеться здати росіянам.