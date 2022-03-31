Ахметов переконаний, що Україна отримає від Росії репарації в повному об'ємі

Рінат Ахметов впевнений, що Україна "вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі". Його група SCM подасть відповідні позови проти Росії.

Олігарх наголосив, що Росія повністю відшкодує збитки, яких завдала військовою агресією.

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Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі,

– заявив бізнесмен.

Втім, за словами олігарха, наразі всі зусилля бізнесмена та його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.

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Видання наголосило, що наразі загальним фокус росіян є Маріуполь, де System Capital Management Ахметова має металургійні заводи і де невпинні атаки з боку російських військ залишили близько 170 тисяч мирних жителів у пастці без доступу до їжі та води.

Найжахливіше те, що ми не можемо доставити нашу допомогу в Маріуполь і не можемо евакуювати людей, тому що російські війська продовжують обстрілювати та блокувати наші колони з допомогою,

– зазначив Ахметов.

Ахметов відмовився розповісти, де він перебуває в Україні, з міркувань безпеки, але наголосив, що не покине країну і намагається допомогти фінансово і не тільки.

За словами Ахметова, коли прийде час, група SCM "обов'язково подасть позов до РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією".

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