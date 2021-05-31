Ахметов створив власну політсилу: навіщо йому це потрібно

Декілька думок про новостворену партію "Україна – наш дім". Здається, Ахметов вирішив не лише фінансувати чинні політичні проєкти (Смєшка й Ляшка), а повноцінно розбудовувати власну політсилу.

В принципі логічно. Так дешевше й надійніше. Особливо на фоні падіння рейтингів Ляшка та нестабільних електоральних позицій Смешка.

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На чолі партії "Україна – наш дім" Рінат поставив досвідчену й довірену людину – Бориса Колеснікова.

Партія чітко заточена на так званий електорат "юго-востока". Їхня цільова аудиторія – виборці, для яких Медведчуківська ОПЗЖ надто радикальна, і вони за них не проголосують. А от Зеленський – занадто ліберальний. У ньому вони вже розчарувались і більш за нього вже не проголосують.

Як бачимо, електоральна ніша для партії досить велика. Ідеологія – соціальний консерватизм. Логічно, без соціального популізму жодна партія не бачить свого електорального майбутнього.

На міжнародному рівні – "нейтралітет" – ми не за Росію, ми не за США та ЄС. Україна – самодостатня країна, яка має дотримуватись нейтрального статусу і відігравати роль "моста між Росією та Заходом".

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Нічого не нагадує?

Зважаючи, що Ахметов ніколи не воював проти жодної чинної влади, "вангую", що вони займуть нішу такої собі конструктивної опозиції. Критика Зеленського буде. Але помірна.

У перспективі ця політсила бачить себе як коаліційний партнер "Слуг народу" у наступному скликанні парламенту.

Звісно, про це ще рано говорити. Але потенціал у цієї політсили – досить не поганий.

Чи вийде скористатись – покаже час. Спостерігаймо.