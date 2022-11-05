По даху ходять пінгвіни: на станції "Академік Вернадський" рекордний сніг – вражаючі фото

На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді знову рекорд. Цього року сніговий покрив біля станції досягнув висоти 345 сантиметрів. Офісну будівлю станції замело снігом і по її даху ходять пінгвіни.

Цьогорічний сніг на півтора метра вищий за минулорічний. Однак деякі замети сягають висоти й до 6 метрів.

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По даху офісу станції ходять пінгвіни

На острові, де розташована станція, снігові замети місцями сягають і 10 метрів. Причиною цього є вітер, через який сніговий покрив розподіляється нерівномірно. Станція "Академік Вернадський" розташована у такому собі заглибленні, тому там накопичується так багато снігу.

Метеорологиня 27-ої Української арктичної експедиції Анжеліка Ганчук розповіла, що по даху офісної будівлі станції ходять пінгвіни.

Офісну частину "Вернадського" замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни,

– розповіла Ганчук.

Вчені прогнозують, що кількість снігу буде зростати. Це пов'язане з потеплінням, адже через теплу зиму в атмосфері затримується більша кількість вологи й, відповідно, випадає більша кількість опадів.

"Тож яким буде остаточний сніговий рекорд цього року, дізнаємося наприкінці грудня. А поки бажаємо нашим полярникам і полярницям сил та натхнення для постійного відкопування станції", – підсумовують в НАНЦ.

Рекордний сніг на станції "Академік Вернадський" / Фото НАНЦ

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