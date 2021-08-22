Академія наук Молдови просить змінити у конституції назву молдовської мови на румунську

У Молдові академія наук закликала президентку Майю Санду змінити в конституції назву державної мови з молдовської на румунську.

Відповідне звернення представники відомства 21 серпня адресували також прем'єр-міністерці Наталії Гаврилиці та главі парламенту Ігорю Гросу.

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Академія наук підтримує ініціативу Ради письменників та Інституту румунської філології імені Богдана Петричейку Хашдеу закликати парламент внести зміни у 13 статтю конституції відповідно до наукової істини,

– повідомили науковці.

На їхню думку, зміна назви державної мови з молдовської на румунську:

покладе край нескінченним марним дискусіям, які ведуться навколо цього питання;

покладе край спекуляціям, які тривають вже кілька десятиліть;

поліпшить імідж Молдови в усьому світі;

забезпечить процес європейської інтеграції країни.

Що відомо про мову в Молдові Мова Молдови унікальна тим, що ніяк не може визначитися з назвою. Справа тут не у науці, а в політиці. Як її назвати, повинні вирішити політики та суспільство.



У Молдові суперечать один одному навіть головні документи країни: в конституції мова називається молдовською, а в декларації про незалежність — румунською.



Щоправда, у 2013 році конституційний суд визнав пріоритет декларації про незалежність над конституцією. Формально, мову визнали румунською. Але злагоди це не додало.

Стаття 13 конституції свідчить, що державною мовою Молдови є молдовська мова.