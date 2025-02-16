Хакери зламали акаунт Штайнмайєра в Х і перетворили його на "обліковий запис Гітлера"

У соціальні мережі Х (колишній Twitter) з'явилася сторінка Адольфа Гітлера. Сторінка була підтверджена сірою галочкою, а в шапці профілю йшлося, що очільник Третього Рейху "повернувся, щоб зробити Німеччину великою знову", що є відсилкою до передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на BRICSinfo. Такий акаунт з'явився в Х 15 лютого.

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Адольф Гітлер отримав сторінку в Х

На сторінці в соцмережі Гітлер нібито обіцяв повернути Німеччині велич. Офіційним амбасадором на сторінці вказали Ілона Маска – власника Х та глави Департаменту урядової ефективності США.

Сторінка була верифікована, мала підтвердження, яке надається виключно урядовим обліковим записам, комерційним компаніям, великим ЗМІ та громадським діячам. В акаунті було навіть опубліковано кілька постів із фото про політику Гітлера.

Пізніше з'ясувалося, що сторінка Гітлера – це зламаний і перероблений акаунт президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра. Сторінку вже заблокували, але в мережі досі публікують скриншоти.

У Х зламали акаунт Штайнмайєра і зробили з нього сторінку Гітлера / Скриншоти

Раніше хакери зламали сторінку проєкту "Беларускі Гаюн". Через це їм довелося зупинити свою діяльність, а дані про інформаторів були злиті.