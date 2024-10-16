Росіяни планують перейменувати окуповані території: хочуть змінити назви на "історичні"

Російські загарбники продовжують різними шляхами легітимізувати свою агресію й нині пропонують перейменувати тимчасово окуповані українські території. Пропагандисти планують називати їх "історичними".

Як повідомляє Центр національного спротиву, з такою ідеєю виступив кримський гауляйтер Сєргєй Аксьонов. Окупант заявив, що, мовляв, ці окуповані території "завжди належали Росії".

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Росіяни хочуть повернути "історичні назви" окупованим територіям

Росіяни продовжують легітимізувати свою агресію та не полишають спроб переписати історію. Нині загарбники виступили з новою абсурдною ідеєю – перейменувати окуповані території.

Так, Асьонов пропонує замінити термін "нові регіони" на "історичні", стверджуючи, що ці землі нібито завжди належали Росії. За його словами, це території Російської імперії та СРСР, тому їх не можна називати "новими".

У Центрі нацспротиву наголосили, що така риторика кремлівських пропагандистів є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти українську історичну та культурну спадщину. Експерти наголосили, що не раз публікували матеріали та проводили дослідження, присвячені інформаційно-пропагандистським кампаніям, які ворог здійснює на тимчасово окупованих територіях України.

Зверніть увагу! Центр національного спротиву підкреслює, що передача інформації про діяльність колаборантів, які співпрацюють із російською окупаційною армією, є важливим елементом національної безпеки України. Це не лише допомагає захистити населення та зміцнити оборону, але й сприяє відновленню справедливості та деокупації захоплених територій.