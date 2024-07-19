Активісти принесли Пікулику сертифікат в СІЗО прямо під час засідання Ірпінської міськради

Активісти принесли депутату Олександру Пікулику сертифікат на утримання в СІЗО у камері з покращеними умовами. Акція відбулась прямо під час засідання Ірпінської міськради.

Сам голова фракції "Батьківщина" був відсутній на сесії, тож сертифікат вручили міському голові Олександру Маркушину. Він своєю чергою пообіцяв передати його Олександру Пікулику, пише 24 Канал.

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За інформацією ЗМІ, Маркушина з Пікуликом повʼязують давні стосунки. Зокрема нещодавно видання "Моя Київщина", опублікувало розслідування щодо розкрадання місцевого бюджету через оформлення "мертвих душ", відкати із зарплат працівників виконкому та підробку Олександром Маркушиним рішень сесії про затвердження штатних розписів. Через такі маніпуляції з зарплатами тільки у 2023 році було виведено орієнтовно 17 мільйонів гривень.

Журналісти зазначали, що саме Пікулик оплатив послуги адвокатів для людей Маркушина. Оскільки наразі мер Ірпеня Олександр Маркушин є фігурантом п’яти кримінальних проваджень, які розслідує Національна поліція та прокуратура.

Водночас Олександр Пікулик фігурує у декількох скандалах пов’язаних з рейдерством, а також незаконним збагаченням та недостовірним декларуванням. Він не задекларував майно вартістю в сотні мільйонів гривень. А більшість компаній Пікулика оформлені на його дружину Пуставську, яка не зазначена в декларації депутата.

З цього приводу активісти вже звернулися до голови НАЗК.



Активісти принесли сертифікат Пікулику / Фото УНІАН

Нагадаємо, раніше в Ірпені по всьому місту з'явились листівки з закликом притягнути до відповідальності депутата Олександра Пікулика та його поплічників. Організатори акції стверджують, що він незаконно відібрав квартири у мешканців ЖК Центральний 2, а тепер нібито шантажує людей.