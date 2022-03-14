Активісти третю добу блокують на польському кордоні фури, що прямують до Росії та Білорусі

Російські та білоруські вантажівки не можуть вивезти з Польщі безліч товарів до своїх країн. Все через те, що активісти третю добу блокують дорогу.

Учасники акції у соцмережах та польські ЗМІ повідомляють, що на пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні люди блокують фури.

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Перші активісти вийшли на КПП з ранку суботи. Вони вимагають розширити європейські санкції у тому числі на дорожній транзит товарів.

За словами активістів Наталки Панченко та Жені Клімакіна, станом на 13 березня черга фур досягла 28 кілометрів. Люди залишаються чергувати і на ніч. "Це спонсорує вбивства наших співвітчизників", – каже учасник акції Олег.

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Водночас водії обурюються та заявляють, що не цікавляться політикою і просто роблять свою роботу. Проте самі не зізнаються, що саме везуть. "Ми переконуємо їх, що потрібно не просто робити свою роботу. Мовчання теж підтримує цю війну", – додають активісти.

Водіям фур роздають листівки: "Те, що ви робите, лише продовжує кровопролиття. Ці товари не потрібні винуватцям агресії, вони потрібні її жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людяності".

Блокаду планують продовжувати і цілий день понеділка, 14 березня.

Активітси блокують фури до Росії та Білорусі:



Представник податкової адміністрації у Любліні каже, що більшість фур везуть товари не з Польщі, а інших країн ЄС, мовляв, це товари, які не потрапили під санкції Євросоюзу.

Додамо, що українцям у Харківській області продовжують розвозити гуманітарну допомогу. За минулу добу, вдалося розвантажити 6 вагонів, а також 7 фур з найнеобхіднішим. Деталі – читайте тут.

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