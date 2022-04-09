Активна фаза війни буде ще 1 – 2 місяці, – військовий аналітик
Війна в Україні триває вже понад 8 років. Навіть якщо сторони зараз підпишуть договір, це буде лише перепочинок.
Україні треба підготуватися, що війна – надовго. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий аналітик Ігаль Левін.
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Злочини Росії не забудуть за місяць
За його словами, є багато сценаріїв розвитку подій, зокрема усунення Володимира Путіна і прихід до влади ще кровожерливішої людини, яка через 20 – 30 років спробує зробити реванш.
Сказати, що місяць, потім всі підписують листочки і все мирно, такого бути не може в тому масштабі, який Росія закрутила. Те, що робить Росія, не забувається, не минає. Їх (питання – 24 канал) не закривають упродовж місяця. Ці питання – на десятиліття, якщо не на століття вперед.
Через кілька місяців Росія потрапить у глухий кут
Експерт пояснив, що через кілька місяців Росія потрапить у глухий кут. Тоді будуть ймовірні такі сценарії як вбивство Путіна, капітуляція, договір чи ядерна зброя.
"Активна фаза кровавої жорстокої війни відбуватиметься приблизно місяць – два. Далі у нас починаються різні варіанти розвитку подій", – наголосив Левін.
Військовий експерт про активну фазу війни: дивіться відео