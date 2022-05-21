Активні бої на Сході та загроза ударів з Білорусі: карта бойових дій станом на 21 травня

Російські загарбники намагаються просунутися вглиб України. Однак наші бійці дають гідну відсіч ворогу.

Важкі бої тривають на Сході. Про ситуацію на фронті станом на ранок 21 травня розповідають у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Наступ на Донбасі

Окупанти наступають на Сході, намагаючись повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також отримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом. Вони обстрілюють всю лінію зіткнення, обстріли тривають у глибині оборони наших військ на Донецькому та Слов’янському напрямках.

Активні бої йдуть на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Біля Лимана окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Вони зосередили там спеціальну техніку для зведення понтонно-мостової переправи. Ворог перекидає додаткові підрозділи.

У Маріуполі окупанти намагаються відновити функціонування порту. Зокрема, розміновують інфраструктуру.

Однак лише за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші захисники відбили 11 атак ворога, знищили 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки.

Загроза ракетних ударів з Білорусі

На Волинському та Поліському ситуація не змінилась. Спостерігають нарощення системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних районах. Крім того, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

Обстріли Півночі та Харківщини

Ворог обстріляв українські позиції в районах прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

Також росіяни завдали авіаційних ударів по Циркунах. Вони збираються посилити угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії західного військового округу. У районі Слов'янська агресор намагається поновити наступальні дії. Хочуть звести переправу для форсування річки Сіверський Донець.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі та вести розвідку.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Розгортають додаткові підрозділи ствольної та реактивної артилерії.

Кораблі загарбників в акваторіях Чорного та Азовського морів ведуть розвідку та виконують вогневу підтримку на приморському напрямку.

Терор на окупованих територіях

Росіяни застосовують тактику терору проти українців на тимчасово зайнятих територіях. Вони перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів.



Карта бойових дій / Скриншот з сайту liveuamap

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