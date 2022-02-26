Активні бої тривають, киян просять не залишати укриття

Окупантським військам не вдається загарбувати Україну, бо наштовхнулись на значний спротив ЗСУ. Тепер бої точаться у Києві.

Киян просять зберігати спокій, бути пильними та обережними. Якщо просто зараз хтось в укритті, то не треба його залишати.

До теми Ситуація у Києві під контролем, – секретар РНБО

Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль,

– пояснюють в МВС.

Якщо людина чує сирену, тобто сигнал "повітряна тривога", то треба негайно йти до найближчого укриття.



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