Активні бої тривають, киян просять не залишати укриття
26 лютого 2022 , 05:53Читать новость на русском
Джерело:МВС
Окупантським військам не вдається загарбувати Україну, бо наштовхнулись на значний спротив ЗСУ. Тепер бої точаться у Києві.
Киян просять зберігати спокій, бути пильними та обережними. Якщо просто зараз хтось в укритті, то не треба його залишати.
До теми Ситуація у Києві під контролем, – секретар РНБО
Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль,
– пояснюють в МВС.
Якщо людина чує сирену, тобто сигнал "повітряна тривога", то треба негайно йти до найближчого укриття.
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