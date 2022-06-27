Активні дії на полі бою будуть до кінця року, – у ГУР пояснили, від чого залежатиме ситуація

Росіяни продовжують активні наступальні дії на Сході та спроби втримати свої позиції на Півдні. Наші воїни тримають оборону та роблять усе для того, щоб поламати усі плани ворога.

Російські окупанти попри великі втрати продовжують активні наступальні дії та обстріли мирних українських міст. Ворог не збирається зупиняти бойових дій та хоче будь-що виконати бодай тактичні завдання, які він поставив перед собою у війні проти України.

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Бойові дії триватимуть ще довго

Як повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, досягнути своєї стратегічної цілі російським окупантам не вдалося. Вона залишається незмінною – це повна окупація України та ліквідація нашої державності. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Згідно з нашими прогнозами, і ми це бачимо по характеру бойових дій, найбільш активні бойові дії будуть тривати до кінця року. Все буде залежати від нашого спротиву, успішності окупантів та кількості зброї, яку нам надають наші партнери,

– сказав Скібіцький.

Він додав, що нашим воїнам для збиття наступального темпу ворога потрібне різноманітне озброєння. Зокрема, йдеться про танки, артилерійські системи та системи реактивного залпового вогню.

За словами Скібіцького, усі активні бойові дії збережуть свій потенціал як мінімум до осені. Що стосується тактичних цілей ворога, то вони добре відомі: вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, створення плацдарму для подальшого наступу на Україну. Цю ж ціль ворог переслідує й на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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Російські окупанти здійснили обстріл Кременчука. Снаряди ворога влучили у людне місце, є багато загиблих та постраждалих. Самі ж окупанти хочуть сфальсифікувати удар по ТРЦ в Кременчуку і кажуть, що завдали удару по заводу.

Росіяни на окупованій території Херсонщини намагаються змусити українських чоловіків воювати проти ЗСУ. Стало відомо про викрадення та катування чоловіків.

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