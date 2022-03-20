Активних наступальних дій не було: у ЗСУ розповіли, чим окупанти займались протягом доби
Джерело:Генштаб ЗСУ
Триває 25 день повномасштабної війни Росії проти України. Наразі російські вбивці припинили активний наступ.
Про це розповіли у Генштабі Збройних Сил України 20 березня. Зазначили, що захисники продовжують ефективно протистояти росіянам.
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"Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України збила 3 російських бойових вертольоти", – зазначили у Генштабі.
Що робив ворог
Окупанти протягом доби зосереджували зусилля на поповненні поточних втрат. Вони відновлювали частково знищену техніку та перекидали іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів.
Розв'язували хронічні проблеми окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою,
– розповіли у Генштабі.
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