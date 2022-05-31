Активність біля Зміїного, ракетна загроза, ворожі міни на березі, – ЗСУ про ситуацію на Одещині

Росіяни направили на острів Зміїний кілька бойових суден. А через сильний шторм із моря на узбережжя Одещини почало викидати ворожі міни.

Тепер це чергова річ, яка становить небезпеку мирному населенню. Проте й до цього була загроза рекетних ударів із моря, яка зберігається від початку вторгнення. Детальніше про ситуацію області розповіло оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за добу 30 травня.

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Як діє флот противника

До тимчасово захопленого Зміїного направили десантний катер "Дюгонь" та 2 десантних швидкісних катери "Раптор". Перехід вони почали здійснювати з метою забезпечення підрозділів росіян, які там перебувають.

Водночас надводні кораблі Росії обережно тримають дистанцію від материкової України. Це зумовлено тим, що вони остерігаються ракетного ураження.

Ситуація на фронті залишається напруженою

На Півдні України бої також не припиняються ні на день. Росіяни продовжують обстріли позицій ЗСУ. У командуванні зазначили, що там ворог не має успіху в просуванні, тому завдає ударів з авіації та артилерії.

Детальніше про ситуацію на Півдні 30 травня: дивіться відео

Міни вчасно виявляють

Морські міни виносить на берег досить часто. Адже росіяни викинули їх у море одразу кілька сотень. На щастя, боєприпаси зазвичай помічають скоріше, ніж це завдає шкоди.

Вчасно виявлену і знешкоджену міну сьогодні (30 травня – 24 канал) встигли виловити та відвезти в безпечне місце для контрольованого підриву фахівці підривної команди. А могла б статися трагедія,

– зазначили в командуванні.

Також закликали не нехтувати повітряними тривогами. Важливо цьогоріч і утриматися від пляжного відпочинку на Півдні. Адже в багатьох місцях сили оборони вжили заходів із недопущення висадки десанту.

Скільки мін загалом є в морі

Станом на 17 березня ворог спустив на воду вже від 400 до 600 протикорабельних мін. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, питання розмінування акваторії Чорного моря постане вже після нашої перемоги й буде дуже важливим. Можливо, для цього навіть знадобиться залучення наших іноземних партнерів. "І я вже бачу, що вони таку готовність висловлюють", – наголосив речник ОВА.

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