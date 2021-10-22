Актор Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України

Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив із пістолета жінку-оператора і поранив режисера. Операторка Галина Хатчінс родом із України загинула.

Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа". Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета.

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Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера

На зйомках актор мав стріляти холостими патронами. Представник знімального майданчика сказав, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і потрапили у двох людей – операторку Галину Хатчінс і режисера Джоела Соуза.

Прессекретар Болдвіна також повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент стався через неправильне запалювання рушниці.

Ранчо, де відбувалися зйомки: дивіться відео

Операторка померла у лікарні

У режисера Джоела Соуза пошкоджена ключиця – його у критичному стані шпиталізували. 42-річну операторку Галину Хатчінс доставили на вертольоті в лікарню. Її намагалися врятувати, однак марно: від отриманих травм вона померла.

Міжнародна гільдія кінематографістів заявила, що смерть Хатчінс була "руйнівною новиною" і "жахливою втратою".

Наразі деталі неясні, але ми працюємо, щоб дізнатися більше, і підтримуємо повне розслідування цієї трагічної події,

– заявили президент гільдії Джон Ліндлі та виконавчий директор Ребекка Рейн.

Ведеться розслідування. Зйомки фільму припинені. Алек Болдвін є співпродюсером фільму і грає злочинця, чийого 13-річного онука засудили за випадкове вбивство.



Загиблу називали "висхідною зіркою" кінематографу / Фото з ascmag.com

Що відомо про Галину Хатчінс

Джерело: сайт Галини Хатчінс

Вона – 42-річна операторка-постановниця.

Хатчінс народилася в Україні і виросла на радянській військовій базі за Полярним колом.

Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі.



Галина у 2015 році закінчила Американський інститут кіно / Фото з фейсбуку Галини Хатчінс