Актор Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України
Джерело:BBC
Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив із пістолета жінку-оператора і поранив режисера. Операторка Галина Хатчінс родом із України загинула.
Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа". Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета.
Тим часом Поліція відкрила провадження через бійку Міхалка з фанатом: зірку можуть засудити до 5 років
Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера
На зйомках актор мав стріляти холостими патронами. Представник знімального майданчика сказав, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і потрапили у двох людей – операторку Галину Хатчінс і режисера Джоела Соуза.
Прессекретар Болдвіна також повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент стався через неправильне запалювання рушниці.
Ранчо, де відбувалися зйомки: дивіться відео
Операторка померла у лікарні
У режисера Джоела Соуза пошкоджена ключиця – його у критичному стані шпиталізували. 42-річну операторку Галину Хатчінс доставили на вертольоті в лікарню. Її намагалися врятувати, однак марно: від отриманих травм вона померла.
Міжнародна гільдія кінематографістів заявила, що смерть Хатчінс була "руйнівною новиною" і "жахливою втратою".
Наразі деталі неясні, але ми працюємо, щоб дізнатися більше, і підтримуємо повне розслідування цієї трагічної події,
– заявили президент гільдії Джон Ліндлі та виконавчий директор Ребекка Рейн.
Ведеться розслідування. Зйомки фільму припинені. Алек Болдвін є співпродюсером фільму і грає злочинця, чийого 13-річного онука засудили за випадкове вбивство.
Загиблу називали "висхідною зіркою" кінематографу / Фото з ascmag.com
Що відомо про Галину Хатчінс
Джерело: сайт Галини Хатчінс
- Вона – 42-річна операторка-постановниця.
- Хатчінс народилася в Україні і виросла на радянській військовій базі за Полярним колом.
- Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі.
Галина у 2015 році закінчила Американський інститут кіно / Фото з фейсбуку Галини Хатчінс
- У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її "висхідною зіркою".
- Хатчінс була директоркою зйомок у бойовику 2020 року "Макс Фіст" (англ. Archenemy), режисером якого був Адам Іджіпт Мортімер.
- Серед фільмів, які вона знімала – "Постріл наосліп" і "Дарлін'".