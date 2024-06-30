"Біль, крик душі й невідомість": у Києві відбулася акція на підтримку полонених "Азову"

Традиційно щонеділі у Києві проходить акція на підтримку військовополонених бійців "Азову". 30 червня небайдужі українці зібралися біля станції метро "Житомирська".

Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу, на акцію підтримки традиційно вийшло чимало людей. Такі демонстрації – нагадування українцям та світовій спільноті, що сотні бійців "Азову" й досі перебувають у російському полоні.

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У Києві відбулася традиційна акція на підтримку "Азову"

У неділю, 30 червня, на Берестейському проспекті біля станції метро "Житомирська" відбулася акція на підтримку бійців "Азову", які вже третій рік перебувають у російському полоні.

Усі небайдужі українці, рідні та близькі військовополонених о 15:00 зібралися на проспекті з мирною демонстрацією. Традиційно, учасники акції Free Azovstal Defenders стояли з плакатами в руках, щоб нагадати суспільству про полонених. До демонстрації також долучилися й водії.

Третій рік у ворожому полоні перебуває близько 900 бійців "Азову". Вони мужньо боронили Маріуполь та давали відсіч ворогу протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточені.

Акція на підтримку полонених бійців "Азову" в Києві / Фото Валентини Поліщук

До слова, 25 червня Україна провела обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 90 людей. Серед них 52 військовополонених – оборонці Маріуполя й "Азовсталі", однак жоден з них не є бійцем бригади "Азов".