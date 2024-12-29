Вже третій Новий рік не вдома: у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених

У неділю, 29 грудня, у Києві пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Рідні, близькі та просто небайдужі громадяни долучилися до демонстрації з закликом звільнити наших оборонців.

Зауважимо, що такі акції відбуваються кожної неділі. Вони мають на меті нагадати українцям і світові про тих, хто зараз не може відсвяткувати Новий рік разом зі своїми родинами. 24 Канал публікує фото з місця.

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Як пройшла демонстрація щодо полонених у Києві

За три дні до Нового року у Києві відбулася чергова акція-нагадування про українських військовополонених. Її організували рідні військових, які хочуть донести просте повідомлення: поки увесь світ святкує Різдво й Новий рік, їхні близькі перебувають у нелюдських умовах в російському полоні.

Нагадування про українських полонених / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Небайдужі кияни вишикувалися на Софіївській площі з плакатами з закликами повернути полонених, адже вони чекають лише на одне – рідний дім. Учасники звертаються до українців з проханням не мовчати.

Демонстранти просять українців не мовчати / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Також перед головною ялинкою країни учасники демонстрації великими буквами створили напис FreeAzov. Оборонці Маріуполя перебувають у полоні ворога вже 2,5 роки – тобто третє Різдво та третій Новий рік вони проведуть за сотні, а то й тисячі кілометрів від рідної домівки.

Закликаємо долучатися до подібних акцій у вашому місті, адже вони – сигнал, що ми пам'ятаємо та чекаємо вдома наших оборонців.