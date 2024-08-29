"Стіл зарезервовано для…": харківська ресторація щемко вшанувала пам'ять героїв

У День пам'яті Захисників України кілька сотень закладів по всій Україні бронюють столики для захисників, які полягли у боях за Україну. До акції "Стіл пам'яті" долучився і Харків.

Столи у закладах прикрашають пам'ятною табличкою, українською символікою та квітами. Впродовж цілого дня стіл залишається зарезервованим для полеглих бійців. Як у Харкові вшанували пам'ять двох бійців за Україну, розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Стіл для тих, хто вже ніколи не прийде

В Україні 29 липня вшановують пам'ять полеглих захисників. Декілька кав'ярень у Харкові долучилися до всеукраїнської символічної акції, яку назвали "Стіл пам'яті". Зокрема, у ресторації "КоКава" зарезервували два столики для військових – Валерія Валентинова та Роберта Ситого, які, на жаль, вже ніколи не зможуть туди прийти.

Символічно, що двоє захисників жили у будинку, в якому розташована ресторація, та були частими гостями цього закладу.

Пішов він добровольцем, воював лише 10 місяців. За цей час боронив Харків, брав участь у Харківському контрнаступі – звільняв напрямок Липців до самого кордону. Після контрнаступу їх відправили до Бахмута. Загинув він від удару дроном по розвідувальній групі,

– розповів Валерій Ситий, батько полеглого воїна Роберта Ситого.

Організатори акції переконані, що саме зараз формується культура вшанування пам'яті українських героїв. На будинках та школах з'являються нові меморіальні дошки, харківські вулиці називають іменами полеглих військових та волонтерів.

"Ці люди – не просто наші знайомі. Вони жили у нашому будинку. Вони були в нашому закладі протягом усього життя та пішли на війну, можна сказати, з цього бару. Роберт виріс на наших очах. Не можна передати біль, коли ми дізналися про його загибель. Йому було лише 27 років", – поділилась Ольга Леонова, власниця ресторації КоКава.

Представниця відділу комунікацій ОТУ "Харків" Алла Бовт пояснила, що спільними зусиллями намагається створити концепцію меморіалізації військових, які віддали життя за незалежність Україні. "Стіл пам'яті" – це важливий та потрібний крок для взаємодії військових та суспільства.