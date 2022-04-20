Акція від Шойгу: родичам вбитих російських військових пропонують тур на упізнання
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу видав наказ, згідно з яким родичі загиблих російських військових можуть поїхати на упізнання. Цей тур має бути безкоштовним.
Таку інформацію оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Це, як не дивно, на думку держави-агресорки має заохочувати контрактників брати участь в бойових діях.
До теми Кадиров може стати наступним президентом Росії, його бояться, – Яковина
Родичам вбитих окупантів обіцяють безплатний проїзд
Двом членам сім'ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад,
– мовиться у наказі Шойгу.
Українські розвідники припускають, що російське командування, запроваджуючи таку "пільгу", сподівається підвищити лояльність росіян до війни в Україні. Таке собі заохочення, якщо врахувати, що обіцяні виплати військовим та їхнім сім'ям значно затримуються.
Наказ Сергія Шойгу / Телеграм ГУР МіноборониЗверніть увагу! З 24 лютого ЗСУ ліквідували вже 20 900 російських військових. Також окупанти позбулись 815 танків, 171 літака та 150 гелікоптерів. У переліку – ще багато іншої техніки.
Дивіться відео про таке: Росія втратила 30% наступального угруповання