Акція від Шойгу: родичам вбитих російських військових пропонують тур на упізнання

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу видав наказ, згідно з яким родичі загиблих російських військових можуть поїхати на упізнання. Цей тур має бути безкоштовним.

Таку інформацію оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Це, як не дивно, на думку держави-агресорки має заохочувати контрактників брати участь в бойових діях.

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Родичам вбитих окупантів обіцяють безплатний проїзд

Двом членам сім'ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад,

– мовиться у наказі Шойгу.

Українські розвідники припускають, що російське командування, запроваджуючи таку "пільгу", сподівається підвищити лояльність росіян до війни в Україні. Таке собі заохочення, якщо врахувати, що обіцяні виплати військовим та їхнім сім'ям значно затримуються.

Наказ Сергія Шойгу / Телеграм ГУР Міноборони

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